La bande-annonce de Deja Vu, le troisième épisode de la saison 2 de This Is Us nous donnait peu d'indices sur l'état psychologique de Kevin quant à la mort de son père et pourtant, c'est bien ce sujet qui est principalement évoqué dans ce nouveau chapitre de la série. Alors que le personnage joué par Justin Hartley se retrouve à partager le tournage de son premier grand film avec Ron Howard et Sylvester Stallone, il en fait profiter sa jumelle, elle-même fan de l'interprète inoubliable de Rocky. Elle avoue à l'acteur qu'il était l'idole de son père qui passait des heures et des heures à regarder ses films et, par ricochet, les enfants Pearson sont eux aussi devenus de grands admirateurs.

Une histoire touchante que "Sly" rapporte innocemment à Kevin ignorant que celui-ci n'a jamais voulu évoquer la mort de son père avec quiconque, pas même Kate. Furieux de cette "trahison", il s'en prend verbalement quoique violemment à sa jumelle. Lorsqu'ils se réconcilient un peu plus tard, le jeune homme lui avoue que s'il n'a jamais voulu parler de la disparation de Jack, c'est que la douleur est encore bien trop vive pour pouvoir la surmonter. Du côté de Randall et de Beth, les choses se compliquent quelque peu avec l'arrivée de Deja, une adolescente qui a passé toute sa jeune existence dans des foyers d'accueil.

Le premier contact est difficile mais peu à peu la jeune fille se laisse séduire par la générosité et l'originalité de la famille. Eris Baker et Faithe Herman, les interprètes respectives de Tess et Annie font un travail particulièrement notable dans cet épisode. Enfin, après que A Manny-Splendored Thing a exploré le côté sombre de Jack, on voit ce dernier chez les Alcooliques Anonymes tenter de mettre des mots sur le combat qu'il mène. Une difficulté qui l'éloigne également de Rebecca, impuissante face au silence de son mari. Mais loin de s'avouer vaincu, le personnage joué par Mandy Moore organise une soirée romantique qui permet ainsi à Jack de se confier à sa femme.