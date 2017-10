La semaine dernière, This Is Us revenait avec un season premiere réussi qui nous révélait un indice sur la mort de Jack. Ce soir, la série n°1 du moment enchaîne avec son second épisode A Manny-Splendored Thing qui, comme son nom l'indique, devrait emmener la famille Pearson sur les plateaux de la série télé - fictive - qu'a abandonné Kevin : The Manny. La bande-annonce de ce deuxième chapitre se concentre, en revanche, plutôt sur Randall et Beth et leurs difficultés à s'accorder sur l'adoption d'un troisième enfant. Dan Fogelman, le créateur et showrunner de la série, a laissé entendre que le couple allait traverser une crise dans cette seconde saison.

Une seconde saison qui est partie sur les chapeaux roues, mardi dernier, avec A Father's Advice, qui a réuni près de 13 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience de la série. Un score en hausse de 29 % par rapport au series premiere diffusé en septembre 2016. Durant, la saison 2016/17, This Is Us est devenue une véritable série événement qui a marqué le paysage télévisuel américain faisant de ces acteurs, certains plus connus que d'autres, de véritables stars. La pression de "faire aussi bien" pour cette deuxième saison est évidemment là, mais si le season premiere est une quelconque indication, c'est qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir !