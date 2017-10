Si la bande-annonce de A Manny-Splendored Thing se concentrait sur les problèmes de Randall et de Beth suite à leur décision d'adopter un enfant, l'intrigue principale de ce second épisode de la saison 2 de This Is Us porte, elle, sur l'alcoolisme de Jack. Dans l'épisode précédent, Rebecca entendait de la bouche de son mari qu'il avait un problème d'addiction et qu'il ignorait comment s'en débarrasser. Retour dans le passé où l'on découvre un Jack prêt à tout pour sauver son mariage et préserver ses enfants. Et c'est après une conversation en tête-à-tête avec une Kate enfant qu'il trouve le courage de se sortir de son addiction.

Dans le présent, on retrouve toute la famille Pearson en route vers les studios de tournage de The Manny : Kevin y est attendu pour faire une apparition dans le 100e épisode. Loin d'en être ravi, il trouve néanmoins la force de respecter son engagement grâce à l'appui de Sophie qui, on le découvre, a toujours été à ses côtés depuis l'enfance. Beth n'est aussi pas particulièrement enjouée d'assister à l'enregistrement de la série qu'elle ne trouve absolument pas drôle. En outre, elle réalise que Randall n'a toujours pas rempli le dossier d'adoption. Et lorsqu'elle l'interroge à ce sujet, il lui révèle ses doutes sur leur capacité à élever un enfant "difficile".

Contre toutes attentes, c'est Kevin qui va débloquer la situation en évoquant avec Beth, le seul risque que Randall n'ait jamais pris dans sa vie : lui demander de sortir avec lui, avec la réussite qu'on leur connait. Si on avait déjà remarqué les jolies prestations de Susan Kelechi Watson dans la première saison de This Is Us, qui a vu l'explosion de la série événement, dans A Manny-Splendored Thing, elle excelle véritablement. Enfin, Kate dévoile également un côté sombre : son insécurité face à la beauté et à la voix de sa mère. Une comparaison qu'elle s'impose et qu'elle vit comme une injustice, une injustice qu'elle ne manque pas de faire payer à celle qui l'a mise au monde.