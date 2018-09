This is Us : le trailer de la saison 3, dévoilé ! 

This Is Us, c'est sans doute la série qui rassemble. Celle devant laquelle on a pas honte de lâcher une petite larmichette. Déjà deux saisons à son actif, la série continue son ascension et débarquera sur nos écrans le 25 septembre. Autant dire, préparez-vous tout de suite à un nouveau budget mouchoirs !

Mais alors, que nous réserve la saison 3 ? Les deux premières saisons, explosives et touchantes ont été largement convaincantes et on se demande si la troisième saison le sera autant. Après tout, il n'est pas rare qu'une série s'essouffle après deux ou trois saisons. Bien entendu, on ne doute pas de son succès. La qualité de This Is Us s'est de posséder un large éventail de possibilités. La famille Pearson n'a pas encore tout dévoilé... Même si l'on sait désormais les causes de la mort du patriarche, cela ne veut pas dire qu'on en a fini avec nos mouchoirs et surtout avec Jack. Eh oui, on sera une nouvelle fois plongé dans le passé du couple et accéderons à certains détails de leur rencontre. Beaucoup plus de Vigo Ventimiglia... De quoi rassurer les fans qui pensaient que son rôle serait amoindri. En ce qui concerne les autres personnages, la saison 3 se penchera également sur l'envie de Kate d'avoir des enfants et sur la relation Zoé/Kevin.

La vidéo promo est explicite, This Is Us nous réserve quelques surprises et semble-t-il, beaucoup d'amour ! Bien, bien, bien. Même très bien ! On a hâte de retrouver le quotidien -parfois tumultueux, des Pearsons, pas vous ?