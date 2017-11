Thirty Seconds To Mars : Walk on Water le clip dévoilé

2017 marquera le grand retour de Thirty Seconds To Mars sur la scène rock internationale. Après s'être fait petit pendant quatre ans, le trio composé de Jared Leto, Shannon Leto et Tomo Molicevic est prêt à faire un retour en force. Après avoir teasé ce grand comeback, le groupe qui a annoncé une date de concert en France a dévoilé leur premier single issu de leur cinquième album à paraitre nommé "Walk On Water". Avec plus de 15 millions d'albums vendus à travers le monde on s'attendait à un lourd programme de la part du trio et nous n'avons pas été déçus. En effet, le titre qui est une ode à l'Amérique a enfin son clip qui risque de beaucoup plaire aux fans.

Produit par Jared Leto, le clip contient quelques fragments de vidéos prises aux quatre coins des Etats-Unis le 4 juillet, jour de l'indépendance du pays. En plus de montrer différents aspects du pays, des faits économiques et sociaux sont affichés sur l'écran ainsi que des témoignages d'habitants du pays qui ont répondu à la question "que signifie l'Amérique pour vous ?". Ce clip pourrait être considéré comme un trailer de ce qui se prépare. En effet, ce dernier contient des images du documentaire "A Day In The Life Of America" prévu pour 2018 et retraçant la vie des américains sur une journée.