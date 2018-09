Thirty Seconds To Mars : Rescue Me et une reprise de Post Malone dans le Live Lounge de BBC Radio One

Après avoir livré un concert mémorable à Rock en Seine cet été, Thirty Seconds to Mars continue son tour d'Europe : après Paris, Jared Leto et sa bande ont ainsi posé leurs valises à Londres - l'occasion pour eux de passer par les studio de BBC Radio One. Au programme, une version live de leur morceau Rescue Me (à retrouver sur leur dernier album, intitulé America) ainsi qu'une reprise de Post Malone (Mais aussi Khalid et WRLD) pour le live Lounge.

"A chaque fois que tu fais un album, tu écris une chanson et tu as une opportunité de dire quelques chose de nouveau, on se sert beaucoup de ça", confiant Jared Leto en avoquant cet album avec le média NME. Sur America, on retrouve Rescue Me (qui avait été l'un des singles). Alors il était évident de l'interpréter pour le défendre en Grande-Bretagne (où l'album s'est classé en quatrième position des charts lors de sa sortie). Mais ce qui est surprenant (et plaisant), c'est le mash-up qui reprend Post Malone, WRLD et Khalid. Thirty Seconds To Mars a offert une performande parfaite, le genre qui donne envie de les revoir (encore une fois) en live.