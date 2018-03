Thirty Seconds To Mars annonce un nouvel album 

Enfin ! Après des mois d'attente, les fans de Thirty Seconds to Mars ont enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Il y a quelques jours à peine, Jared Leto et sa bande se produisaient à l'AccorHotels Arena (et ont d'ailleurs été rejoints par Marina Kaye sur Dangerous Night, l'un des singles). Aujourd'hui, ils reviennent dans nos flux d'actu avec un tout nouvel opus, intitulé America.

AMERICA

4.6.2018

“For me, the lists are almost like a time capsule. Independently they may surprise, entertain or provoke, but as a group they give us a sense of the culture we are a part of and the times we are living in.” – @JaredLetohttps://t.co/IMtuQomNPt pic.twitter.com/b99pN6gLrx

— THIRTY SECONDS TO MARS (@30SECONDSTOMARS) 21 mars 2018

Porté par un autre titre (Walk On Water), ce nouvel album sortira le 4 juin prochain. Côté promo, le groupe a parié sur la mise en valeur des Etats-Unis, le tout appuyé par des couleurs vives - histoire que l'on ne rate rien. "Pour moi, les listes sont presque comme des capsules temporelles. Indépendemment, elles peuvent surprendre, divertir, provoquer mais ensemble, elles donnent un sens à la culture dont nous faisons partie et aux époques dans lesquelles nous vivons", a déclaré Jared leto en dévoilant le titre sur le compte Twitter du groupe. Du côté des fans, on a été surpris par les premiers singles. Mais qui sait ? Peut-être seront-ils surpris par ce disque. Réponse en juin, prochain !