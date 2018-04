Thirty Seconds To Mars : Rescue Me, un nouveau single dévoilé 

Il y a quelques semaines à peine, 30 Seconds To Mars se produisait à Paris, sur la scène de l'AccorHotels Arena. Aujourd'hhui, le trio se prépare à sortir un nouvel album, America. Après avoir teasé l'opus sur les réseaux sociaux avec quelques panneaux en rapport avec les Etats-Unis (en même temps, avec un titre comme "America", on n'en attendait pas moins), le groupe a dévoilé un nouveau titre, Rescue Me.

De ce nouveau disque, les fans avaient déjà pu découvrir Walk On Water ou encore un featuring avec Asap Rocky, One Track Mind. Ce titre, Rescue Me, s'incrit lui plus dans une ligné électro /pop avec un son planant. On vous l'accorde, quand on fait partie des plus grands fans de 30 STM, on peut avoir du mal à se faire à se changement. Où leur musique rock est-elle passée ? Quelle direction la bande souhaite t-elle prendre ? Toutes ces questions, les fans se les posent sûrement. De nombreux groupes ont choisi de changer de son, préférant évoluer différemment - Paramore avec After Laughter et Fall Out Boy avec MANIA ont fait ces choix, par exemple. Avec ce disque, le groupe souhaite mettre l'Amérique d'aujourd'hui sous le feu des projecteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'un documentaire accompagnera la sortie de l'album le 6 avril prochain. les fans adhèreront-ils ? Réponse dans quelques jours !