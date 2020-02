Thirty Seconds To Mars : Le groupe organise son propre festival en Croatie cet été !

Préparez-vous ! L'acteur et chanteur a persuadé son groupe Thirty Seconds to Mars d'organiser son propre festival intitulé Mars Island. Pour cause, l'événement aura lieu du 21 au 24 août prochain sur une île croate. Loin des standard habituel, un journal local présente le projet dans différents termes : "Trois nuits de festival tout compris avec du yoga au milieu des arbres, de la natation, de la relaxation et des performances intimes de Leto et de son groupe Thirty Seconds To Mars". Bref, le paradis sur terre pour les fans de l'artiste et de ses acolytes musiciens.

MARS ISLAND 2020 - who’s coming?! Can’t wait to live like a dream with you in Croatia this Summer. 72 hour sale ends tomorrow ???????????????? https://t.co/qqE09HlOVE pic.twitter.com/3pamJtNgUk — JARED LETO (@JaredLeto) February 9, 2020

Ce n'est autre que Jared Leto qui a annoncé son festival depuis son compte Twitter. "Vous avez intérêt à être prêts pour Mars Island" balance t-il avant de faire une grimace. Avec des prix compris entre 240 et 7000 dollars, les billets se sont vendus comme des petits pains. Pas de panique pour les fans absolus puisqu'il en reste quelques-uns sur le site de l'événement.