On peut dire que Jared Leto et ses acolytes se sont fait attendre ! Mais comme on dit, il est souvent bon d'attendre, ça donne généralement un très bon résultat. Cela fait un moment déjà que Thirty Seconds To Mars tease ses fans via les réseaux sociaux quant à la venue de leur nouvel opus mais aussi avec la sortie de "Walk On Water", un titre engagé en hommage à leur pays et qui, comme bien trop souvent, a divisé leurs fans. Plus récemment, c'est "Dangerous Night" que le groupe a dévoilé comme nouvel avant-goût de leur album à venir. Et via ce nouveau titre, le tournant électro du groupe se confirme de plus en plus pour ce nouvel opus qui a désormais une date de sortie, enfin !

Après 5 ans d'attente, des mois de tease et surtout une attente interminable pour les fans, les Echelons de Thirty Seconds to Mars peuvent enfin lancer le countdown ! Le cinquième album du groupe sortira le 6 avril prochain et il est d'ailleurs d'ores et déjà en précommande juste ici. Ce nouvel opus et pour le moment bien mystérieux, intitulé "The New Album" pour l'instant, on ne sait si cela est le titre définitif ou juste de quoi faire languir encore leurs fans. Après tout, avec Thirty Seconds To Mars, il faut s'attendre à tout ! Avec l'annonce de cette fameuse date, le groupe a aussi annoncé une tournée nord-américaine pour cet été intitulée "The Monolith Tour 2018". Serait-ce un indice sur le titre de l'album ? Il faudra attendre pour le savoir... N'oubliez pas que Thirty Seconds To Mars sera de passage à Paris le 14 mars prochain à l'AccorHotels Arena et c'est un événement à ne pas louper !