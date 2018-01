Quand on est fan de Thirty Seconds To Mars, mieux vaut savoir faire preuve de patience. Après cinq ans d'absence, le groupe de Jared Leto semble enfin prêt à faire son retour avec un nouvel album à paraitre en 2018. On précise bien "semble", parce que 30STM tease la sortie de ce cinquième disque depuis si longtemps que finalement, on n'est plus sûr de rien. Mais soyons optimistes, cette fois ça ne devrait vraiment plus tarder puisqu'après le single "Walk On Water" dévoilé en août, un deuxième extrait est maintenant dispo à l'écoute. Nommé "Dangerous Night", ce nouveau titre gorgé de synthé, d'autotune et de refrains super accrocheurs semble confirmer une direction musicale plus électro pour le groupe.

Composée par Jared et Shannon Leto, la chanson a été enregistrée dans leur studio à Los Angeles et reprend les thèmes chers au coeur des deux frangins, à savoir le désir, le temps qui passe, la nuit et les rêves. Toujours friand des textes mystérieux, Jared Leto chante qu'il est "un homme en feu" mais que c'est "une nuit dangereuse pour tomber amoureux"... "Dangerous Night" figurera donc sur le nouvel album de Thirty Seconds To Mars qui, à défaut d'avoir une date de sortie pour l'instant, a enfin un nom : AMERICA. Plutôt logique puisque le premier clip "Walk On Water" était une critique à l'Amérique de Trump et teasait l'arrivée du documentaire de Jared Leto "A Day In The Life Of America". Autre bonne nouvelle pour les fans, 30STM a déjà annoncé les dates de sa tournée européenne et sera en concert à l’AccorHotels Arena de Paris le 14 mars 2018. Toutes les dates sont à retrouver sur thirtysecondstomars.com.