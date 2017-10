Après cinq ans d’absence, le retour de Thirty Seconds To Mars est particulièrement attendu. Jared Leto ayant passé ces dernières années à se consacrer à sa carrière d’acteur, le trio n’a rien publié depuis Love Lust Faith and Dreams, sorti en 2013. Rassurez-vous, cela ne saurait tarder puisque le groupe a partagé cet été son nouveau single « Walk On Water », annonciateur d’un nouvel album. Aucune date n’a pour le moment été annoncée mais pour faire patienter leurs fidèles fans, les américains viennent juste de dévoiler les dates de leur tournée européenne. C’est donc maintenant officiel, Thirty Seconds To Mars sera en concert à l’AccorHotels Arena de Paris non pas le 30 mais le 14 mars 2018 !

Pour ceux qui ne veulent pas manquer l’événement, une prévente aura le mercredi 11 octobre à 10h avant l’ouverture de la billetterie générale le vendredi 13 octobre à partir de 9h via les points de vente habituels. Le challenge est de taille pour le groupe, dont le dernier passage dans la capitale française remonte à mai 2015, lorsqu’il s’était produit au Bataclan. Après avoir écumé les scènes d’Amérique du Nord aux côtés de Muse, nul doute que Thirty Seconds To Mars est attendu de pied ferme sur le continent européen. Toutes les dates sont à retrouver dès à présent sur thirtysecondstomars.com. Pour le prochain album, encore un peu de patience, on devrait très bientôt en entendre parler…