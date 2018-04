Thirty Seconds To Mars : America, l'album sort aujourd'hui !

Ce nouvel album, les fans l'attendaient autant qu'ils le redoutaient. Après un passage à l'AccorHotels Arena, Thirty Seconds to Mars avait précisé vouloir revenir en France très vite. Alors évidemment, à partir de là, on s'est dit qu'ils reviendraient avec un album à défendre. Quelques singles avaient d'ailleurs déjà été dévoilés (dont l'un d'eux joué en live avec Marina Kaye). Quelques jours plus tard, Jared Leto annonçait sur les réseaux sociaux la sortie d'America. L'idée ? Peindre l'Amérique d'aujourd'hui, celle qui évolue sous la présidence de Donald Trump.

On ne va pas se mentir, le son est différent et les collaborations, elles, sont inattendues (on retrouve par exemple ASAP Rocky sur l'opus). Nous sommes bien loin du rock qu'ont pu nous servir les américains de Thirty Seconds to Mars mais après une telle carrière, on ne peut clairement pas s'étonner de leur volonté de se frotter à de nouveaux styles. Sur America, il y a de la pop, de l'électro et même un peu de R'n'B. Le groupe s'est aussi offert des collaborations prestigieuses : d'abord Asap Rocky mais également la chanteuse Halsey. America est un album à part : il est engagé mais surtout, il marque un tournant musical pour la formation.

Certains fans seront probablement déçus de ne pas retrouver la musique qu'ils affectionnaient chez eux. Mais d'autres seront probablement heureux de cet album éclectique. Thirty Seconds To Mars signe là un album qui devrait s'inscrire dans leur carrière. Bientôt, ils le défendront sur scène (vous les retrouverez à Rock en Seine cet été).