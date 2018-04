Thirty Seconds To Mars : America bat un record chez Billboard

America, le nouvel album très attendu de Thirty Seconds to Mars, est sorti début avril ! Le groupe de Jared Leto avait teasé la sortie de cet album avec des singles dévoilés comme Rescue Me dont on avait parlé sur VirginRadio.Fr ! Et après s’être produit à l’AccorHotels Arena à Paris en mars, on attendait le retour de Thirty Seconds to Mars avec un nouvel album ! Et America vient de battre un nouveau record pour le groupe.

Have you heard? #AMERICA is our highest charting album ever and it’s all thx to u! https://t.co/dRr5IDlViU — JARED LETO (@JaredLeto) April 17, 2018

America s’est classé 2ème dans le Billboard 200. Le Billboard 200, c’est le classement des albums les plus populaires aux Etats-Unis. Être classé second, c’est une très belle performance pour le groupe. L’album a été vendu à plus de 54000 exemplaires la première semaine de sa sortie, sa seconde meilleure performance pour le groupe. Leurs hits se classent eux aussi très bien, c’est donc un carton pour Thirty Seconds to Mars avec America !