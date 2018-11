Thérapie Taxi : un deuxième album, en préparation ? 

Alors que le trio fera patienter ses fans avec une réédition de leur album Hit Sales prévue pour le 16 novembre, le second album, lui, serait déjà en préparation. Découverts avec leur titre Hit Sales en featuring avec Roméo Elvis dans lequel ils dévoilent leur univers à la fois déjanté et cru, Thérapie TAXI compte bien offrir d'autres facettes sur ce second opus.

"On prépare un deuxième album. J'avais un regret sur cette réédition, c'est qu'on tourne un peu en rond sur les mêmes sujets. Je pense qu'il nous fallait le temps de maturer, et pour un deuxième album je sais qu'on sera enfin prêts à écrire sur d'autres sujets et à sortir de ces sentiers‐là qui, en même temps, nous ont bien éclatés

. . Je pense qu'on a besoin, assez vite, de faire entendre une autre facette de nous‐même, qui peut‐être se vendra moins ! En tout cas ce sera un travail d'écriture un peu plus intéressant

." confie Raph.

Thérapie TAXI compte donc changer d'angle et proposer à leurs fans, d'autres sujets qu'ils exploreront surement avec le même franc parlé. Ce qu'on espère, c'est qu'ils garderont ce même ton décalé et cru qui font leur force. On ne sait pas quand il sortira mais pour compenser l'attente, hâtez-vous sur la réédition de Hit Sales qui contiendra en plus des sons originaux présents sur la première version, des inédits tels que Bisous Tendres et Speed. Sachez également qu'ils se produiront sur la scène de l'Olympia les 29 et 30 mars 2019.