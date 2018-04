Thérapie Taxi : Le clip PVP dévoilé !

C’est la sensation du moment, Thérapie Taxi, groupe français et ça fait du bien, s’impose de plus en plus et séduit les foules ! Vous avez l’air de les connaitre, c’est normal vous les écoutez depuis un long moment sur Virgin Radio ! Ils étaient d’ailleurs dans Le Lab pour un live et une interview, on est fan ! Leur premier album Hit Sale est sorti il y a peu de temps, vous pouvez l’écouter de la première à la dernière chanson, c’est une tuerie ! On vous en parlait déjà avec le clip Hit Sale feat Roméo Elvis, c’est une tuerie ! L’univers est unique, 2 garçons, une fille avec une voix de dingue, des mélodies de ouf et à chaque fois des clips très bien faits et puissants ! Faites un tour sur le clip l’Anti Hit Sale, vous comprendrez !

Thérapie Taxi a dévoilé hier le clip de PVP, que l’on adore, avec de très belles images, une ambiance particulière qui parle de sentiments amoureux malmenés, comme le dit le titre. C’est décomplexé, c’est fort, intense, comme le café, vous allez adorer ! Thérapie Taxi est en concert un peu partout dans la France, foncez sur leur Facebook Officiel et retrouvez les dates de leurs concerts !