Therapie Taxi : Priki, le clip intimiste dévoilé

On ne va pas se mentir, Therapie Taxi est probablement LA révélation pop française de 2018 (il suffit de jeter un oeil au classement Spotify de cette fin d'année pour s'en rendre compte). Le trio s'est clairement imposé dans le paysage musical, enchaînant les concerts et les festivals. Pour marquer la fin de l'année justement, Adelaïde et sa bande se sont offerts une réédition de Hit Sale (pailletée, s'il vous plaît) qui comprend pas moins de 10 inédits - rien que ça. Ils nous avaient d'abord offert Chula mais cette fois, c'est Priki qui est mis à l'honneur. Et si vous avez manqué le clip, c'est le moment de vous rattraper !

Si Therapie Taxi peut se montrer parfois tranchant et cash dans ces textes, Adelaïde -qui a écrit et composé le morceau- nous offre cette fois une petite pause calme et douce. "Parfois on se dit que c’est trop personnel de parler des gens qu’on aime, je ne sais pas si j’ai réussi", peut-on lire dans le post qui accompagne la vidéo postée sur les réseaux sociaux. Et justement, c'est ce qui rend Priki si précieux : c'est personnel, intime et bouleversant. On ne sait pas vous mais nous, on a aimé cette parenthèse.