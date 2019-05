Therapie Taxi : J'en ai marre, le dernier clip de Hit Sale dévoilé !

Et voilà, l'aventure Hit Sale se termine : Therapie Taxi a choisi de clore ce chapitre en grande pompe avec pas moins de trois dates parisiennes (à la Boule Noire, au Bus Palladium mais aussi au Zénith de Paris). Et ce n'est pas tout ! Le trio nous offre le clip de J'en Ai Marre qui, inévitablement, nous éclaire sur la pochette de l'album. Dans la vidéo, Adé, Raphaël et Renaud se retrouvent face à leur double (pas malfique, promis) : fatigués de l'image qu'ils se renvoient, ils finissent par entrer en conflit avec eux-mêmes - situation que tout le monde a connu un jour.

En plus de donner du sens à la pochette de l'album, le clip est aussi l'occasion pour la petite bande de remercier les fans qui ont fait de Hit Sale le succès qu'il est. Si J'en Ai Marre marque la fin d'une ère, rassurez-vous : Therapie Taxi entamera en 2020 une tournée des zénith qui, nous en sommes sûrs, devrait avoir encore plus de succès que la précédente.