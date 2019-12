Therapie Taxi fait son réveillon de Noël dans le clip de Brutal Summer (VIDEO)

Alors qu'ils s'apprêtent à dévoiler leur second album, Cadavre Exquis, le groupe Therapie Taxi en a profité pour dévoiler il y a deux jours la video du titre Brutal Summer. Un clip totalement déjanté dans lequel on retrouve Raphaël, Adélaïde, Vincent, Ilan et Renaud en train de fêter le réveillon de Noël comme il se doit. Habitués de la provocation, ces derniers n'hésitent pas à se mettre en scène dans des moments totalement loufoques où ils se jettent de la nourriture ou encore lors de la traditionnelle remise de cadeaux. Une complicité apparente entre les membres du groupe qui nous donne une vidéo sympathique et interessante à regarder. Les membres du groupe Therapie Taxi seront en tournée dans toute la France dès le mois d'avril prochain.