Therapie Taxi fait ses adieux : "Merci d'avoir rempli ce p*tain de Zénith" (REPORT)

Toutes les bonnes choses ont un fin. "Après avoir donné sept années de nos vies à Therapie Taxi, nous avons besoin de grandir autrement, dans un autre cadre", annonçait ainsi le groupe il y quelques mois sur Instagram. Mais, Therapie Taxi ne s'est pas enfui tel un coup d'un soir - bien au contraire. La formation a offert à ses fans un ultime EP mais aussi une toute dernière tournée... qui s'achèvera ce 8 octobre au Zénith de Paris.

Le mercredi 6 octobre dernier, Therapie Taxi a donc posé ses amplis sur la scène du Zénith... et dire que les fans bouillonnaient d'impatience serait un euphémisme : après s'être déchaîné sur le meilleur des années 2000 avec notamment Britney Spears ou encore les Spice Girls, le public hurle Pour Que Tu M'aimes Encore de Céline Dion. Les paroles résonnent entre les murs du Zénith et, en coulisses, la bande se prépare à monter sur scène. PVP et Cadence entament ce concert tant attendu et, dans la fosse, les fans se déchaînent déjà. Il faut dire que ce live marque... le début de la fin.

Therapie Taxi enchaîne avec notamment J'en ai Marre et Coma Idyllique. Au programme, le meilleur des albums Hit Sale et Cadavre Exquis - sans oublier Rupture 2 Merde, le dernier EP.

Venu faire ses adieux en musique, Therapie Taxi donne tout sur scène et invite même une bande de drag-queens sur Madame Klaude. Bien que ces shows marquent la fin d'une ère, il n'est en aucun cas question de pleurer. Au contraire, le Zénith danse, chante et donne tout ce qu'il a. Quand viendra le moment de faire une pause et de laisser la pression redecsendre, Therapie Taxi jouera Naïve, Rupture 2 Merde mais aussi une reprise de Aline, par Christophe. Le bonus ? la chanson est dédiée à une Aline présente dans le public.

L'apothéose viendra avec les plus hits du groupe : un membre du public viendra combler l'absence de Roméo Elvis sur Hit Sale, Ete 90 fera trembler les murs et pour finir, chaque personne présente dans le public hurlera Salop(e) de toutes ses forces.

"C'était Thérapie Taxi pour vous servir", lancera Raph' avant de quitter la scène. Et justement, après trois ans de bons et loyaux services, Therapie Taxi a tiré sa révérence avec toute la fougue que l'on connait au groupe. Ce vendredi 8 octobre, la formation s'offrira son ultime Zénith... et quelque chose nous dit que ce concert sera aussi fou que plein d'émotion.