Therapie Taxi dévoile Rupture 2 Merde, son ultime EP avant sa séparation

Partir en vainqueur. Après deux albums applaudis et des concerts aux quatre coins du pays, Therapie Taxi a choisi de mettre fin à l'idylle : à l'avenir, les membres du groupe se consacreront ainsi à des projets personnels mais, Adélaïde et sa bande n'allaient certainement pas quitter leurs fans sans un bruit : le groupe annonçait un ultime EP (Rupture 2 Merde) il y a quelques semaines et bonne nouvelle, il est disponible !

"Voila, on y est !", annonce le groupe sur Instagram. "Rupture 2 Merde, le dernier projet de Therapie TAXI est disponible sur toutes les plateformes!!! Enregistrer et sortir cet EP c'était pour nous la meilleure façon de vous remercier pour l'amour infini que vous nous avez donné pendant ces 3 années intenses. On espère que ça va vous plaire, écoutez le comme si c'était notre premier projet et dites nous ce que vous en pensez, on a hâte de savoir!"

Le groupe a également promis de faire ses adieux sur scène... mais en raison de la situation sanitaire, seul le temps dira si, oui ou non, Therapie Taxi pourra se produire. Mais soyez-en sûr, ils font leur "maximum" pour vous "voir en concert une dernière fois". En attendant, il ne nous reste plus qu'à écouter cet EP en boucle !