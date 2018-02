Therapie TAXI dévoile le clip de l'Anti hit sale !

Vous avez adoré le Hit Sale de Therapie TAXI ? Eh bien, préparez vous à sa version douce amère avec l'anti hit sale. Dernier volet de la trilogie de clip proposée par le groupe français, la vidéo d'Anti Hit Sale est aussi réussie que celles des deux précédents singles. Les désillusions de la jeunesse sont toujours au cœur des mots de Therapie TAXI. Une main de fer dans un gant de velours, voilà l'effet que nous fait la pop mélancolique du trio. Parce qu'avec eux la vie "c'est de la merde" "et "ça énerve" mais on se le dit avec beaucoup de peps, de mélodie et toujours sur un ton pétillant !

Therapie TAXI dévoilait il y a quelques semaines son premier album studio, l'éponyme Hit Sale. Un concentré de pop à la française, avec des mots truculents, crus et toujours délicieux. Le succès est au rendez-vous pour le groupe qui sera en concert à la Cigale à Paris (mais attention, c'est bientôt sold out) et un peu partout en France en 2018 !