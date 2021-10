Therapie Taxi débute ses derniers concerts au Zénith de Paris ce mercredi 6 octobre !

"Nos chers et tendres ami.e.s, nous venons ici vous dire au revoir. Après avoir donné sept années de nos vies à Therapie Taxi, nous avons besoin de grandir autrement, dans un autre cadre" annonçait la formation en décembre dernier sur ses réseaux sociaux. Une triste nouvelle pour les fans du groupe qui pouvaient tout de même se consoler avec la sortie de leur EP Rupture 2 Merde ainsi qu'une immense tournée d'adieux à travers l'Hexagone. Portés par le succès de leurs albums Hit Sale et Cadavre Exquis, dévoilés respectivement en 2018 et 2019, Adé, Raph et leurs acolytes auront su séduire un public important et engagé. Après avoir rempli des salles et soulever les foules des festivals aux quatre coins du pays, Therapie Taxi débutera ce mercredi 6 octobre une série de concerts exceptionnels au Zénith de Paris. Trois dates qui signeront la fin définitive -oui, nous-aussi on a du mal à le dire- de ce groupe devenu le symbole de toute une génération.

Il y a quelques jours, le groupe publiait sur Instagram un cliché accompagné d'une légende émouvante dans laquelle il précise que "La fin est proche les ami.es". Comme un ultime cadeau à leurs fans, les artistes ajoutent que "quelques billets" ont été ajoutés à la vente pour les trois derniers concerts au Zénith. Une belle surprise pour les fans qui n'auraient pas pu obtenir de places auparavant et qui pourront célébrer, aux côtés de leurs idoles, cette ultime réunion. Pas de panique néanmoins puisque les deux leaders de Thérapie Taxi ont déjà confié qu'ils continueraient une carrière en solo. Si Adélaïde l'a déjà prouvé en accompagnant Benjamin Biolay sur le titre Parc Fermé, issu de l'album Grand Prix, Raph a également confirmé sur les réseaux sociaux qu'il "tourne cette page pour en ouvrir une autre, en solo. Peut-être simplement sous mon nom, peut-être sous un sobriquet plus exotique". Un léger soulagement pour les nombreux fans du groupe qui devront tout de même faire leurs adieux au groupe dans les prochains jours.

