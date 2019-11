Therapie Taxi annonce son deuxième album intitulé Cadavre Exquis

Voilà un peu plus de deux ans que Therapie Taxi a intégré le paysage musical français ! Une arrivée remarquée grâce à leur premier EP éponyme suivi de l'album Hit Sale inclut le titre du même nom en duo avec Roméo Elvis. Et alors qu'ils enchaînent les dates de concert à travers l'Hexagone depuis de longs mois, les musiciens et interprètes ont décidé de faire une petite pause afin de se concentrer sur la sortie de leur dernier opus : Cadavre Exquis. Annoncé pour le 6 décembre prochain, le nouveau projet de Adélaïde, Raph et Renaud s'est déjà fait connaître grâce aux titres Egotrip et Candide Crush. Ce dernier s'accompagne également d'un teaser très bien réalisé contenant de nombreuses références mystiques. Quant à leur retour sur scène, Therapie Taxi sera en tournée à partir de avril prochain. Toutes les infos en cliquant ici.