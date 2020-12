Therapie Taxi annonce deux ultimes concerts avant sa séparation

Il y a quelques semaines, Therapie Taxi annonçait sa séparation : après deux albums parfaitement calibrés et applaudis, la petite bande a choisi de se séparer pour mieux explorer des chemins artistiques différents. Evidemment, ils n'ont pas laissé leurs fans sans rien, promettant la sortie d'un ultime EP (intitulé Rupture 2 merde) en janvier prochain. Malgré un contexte plus que particulier, Therapie Taxi ne compte pas partir sans dire au revoir à son public : la formation vient d'annoncer deux concerts à l'Olympia les 11 et 12 septembre 2021.

"On vous avait aussi promis des concerts, qu’on se dise au revoir dans la fête, la sueur, le rhum et surtout la joie", annonce le groupe sur Instagram. "On commence par la fin… En ouvrant la billetterie des 2 ultimes concerts qui viendront clôturer la tournée. Alors rendez vous le 11 et 12 septembre à L’Olympia de Paris. On hâte de vous retrouver".

Pour réserver vos places, rendez-vous juste ICI.