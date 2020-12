Therapie Taxi annonce sa séparation avec Rupture 2 merde, son dernier EP

"Après avoir donné sept années de nos vies à Therapie Taxi, nous avons besoin de grandir autrement, dans un autre cadre", a ainsi annoncé hier la formation française sur Instagram. Après avoir offert des albums aussi incisifs qu'efficaces (Hit Sale, Cadavre Exquis), après avoir rempli des salles et soulever des festivals aux quatre coins du pays, la petite bande tire sa révérence. Heureusement pour les fans, Therapie Taxi ne part pas comme ça, sans rien leur laisser : "On se devait de vous offrir un dernier projet", lancent-ils avant d'annoncer que leur EP Rupture 2 Merde serait disponible le 8 janvier prochain.

"Désolé, on a pas pu s'empêcher", précisent-ils (non sans humour). Therapie Taxi nous aura offert des morceaux vifs et incroyablement vrais. La bonne nouvelle, c'est que les fans pourront les apprécier une dernière fois en live puisque le groupe fera ses adieux dans les règles de l'art : une dernière tournée (prévue cet été) s'annonce d'ores et déjà d'anthologie.