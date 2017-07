The XX : I Dare You, le clip avec Millie Bobby Brown (Stranger Things) dévoilé

Qui a dit que la mode, le cinéma et la musique n'avait pas de liens ? The XX (qui a fait un retour triomphal avec son nouvel album) vient de prouver à quiconque pensait le contraire que les trois arts pouvaient se mélanger - pour le meilleur. I Dare You, le dernier clip du groupe, dirigé par Raf Simons est une pépite.

Il nous emmène donc sous le soleil de Los Angeles, là ou Millie Bobby Brown et Paris Jackson (ainsi que des mannequins prometteurs) nous peignent les tourments de l'adolescence. Le clip est lumineux, plein d'espoir. Réalisé par Alasdair McLellan, il nous rappelle que l'adolescence n'est pas uniquement faite de biactol, de Snapchat et d'heures de cours interminables - on l'aurait presque oublié. On vous laisse le regarder en boucle ou vous remémorer vos meilleurs souvenirs d'ado.