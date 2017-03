The XX et Florence Welch chantent You've Got The Love en concert à Londres

C'est notre pépite live du jour ! The XX est en pleine tournée européenne, et le groupe s'est même offert une résidence à l'O2 Academy Brixton lors de leur semaine londonienne. Intitulée Night + Day cette semaine très spéciale à parmi aux fans du groupe de découvrir en première partie un line up réjouissant allant de Sampha à Robyn en passant par Cat Power ou encore Kelela. Des artistes qui ont également participé aux after parties de cette semaine 100% The XX du mois de mars. La mise en place des Night + Day serie remonte à 2013 avec des concerts spéciaux donnés à Berlin, Londres et Lisbonne. Pour la dernière soirée de cet événement exceptionnel, le groupe s'est offert un guest de choix en la personne de Florence Welch ! Un moment à découvrir ci-dessous en vidéo.

La chanteuse de Florence + The Machine a été conviée à rejoindre le groupe pour interpréter le titre You Got The Love. Florence + The Machine avait repris en 2009 cette chanson de Candi Staton, le morceau avait connu un joli succès. Quelques mois après la sortie The XX avait choisi de réinterpréter la chanson en intégrant un sample de la version de Florence + The Machine. Beau cadeau donc que ce live de You Got The Love ! The XX sera de retour en France le dimanche 27 août prochain à l'occasion du festival Rock en Seine dont ils assureront la cloture !