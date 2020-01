The XX annonce la sortie de nouveaux morceaux pour 2020 (PHOTO)

Voilà une nouvelle qui a dû ravir les fans de The XX ! En effet, il y a quelques jours, les membres du groupe de rock britannique ont publié leurs vœux de bonne année directement depuis leur compte Instagram. Jusque-là, rien d'anormal vous me direz, excepté le fait que ces derniers en ont profité pour faire une annonce dès plus inattendue. "Hâte d'être en 2020 ! Nous avons tous travaillé sur de nouvelles musiques, nous sommes impatients de les partager avec vous ! Nous vous souhaitons une excellente année !" ont ainsi confié Romy Madley Croft, Oliver Sim et Jamie Smith à leurs 644 000 abonnés sur le réseau social.

Si rien n'a été officiellement confirmé par les équipes des interprètes de Intro, ces derniers semblent très impatients à l'idée de partager du contenu neuf avec leurs fans. Et après I See You, album très réussi sorti en 2017, la pression est à son apogée. Si les trois artistes se sont moins fréquentés et ont préféré travailler pour d'autres talents ces dernières années, 2020 devrait enfin les réunir ! Des morceaux qui, on l'espère, se retrouveront dans un album à venir très bientôt. Et comme l'espoir fait vivre, pourquoi pas une tournée mondiale dès l'arrivée des beaux jours ?