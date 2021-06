The Witcher : Un extrait très sombre de la saison 2 vient d'être dévoilé (VIDEO)

"On a cru comprendre que vous vouliez en voir plus sur la saison 2 de The Witcher. Geralt de Riv est prêt à faire face à son destin." Voilà comment le compte Twitter de Netflix en France a affolé les internautes il y a quelques jours en publiant une vidéo de la prochaine saison de The Witcher. Très attendue, la suite des aventures du sorceleur le plus célèbre de la plateforme américaine s'est donc dévoilée à travers un extrait de quelques secondes durant lequel on se focalise principalement sur Geralt qui semble en difficulté. En parallèle, on aperçoit également des médaillons, des squelettes ou encore des paysages enneigés. Peu d'informations mais qui révèlent tout de même un côté très sombre de cette deuxième saison. Pour le reste, il faudra s'armer de patience !

On a cru comprendre que vous vouliez en voir plus sur la saison 2 de The Witcher. Geralt de Riv est prêt à faire face à son destin. pic.twitter.com/wa1C21DX7h — Netflix France (@NetflixFR) June 18, 2021

Parmi les séries ayant engrangé le plus de vues sur Netflix, The Witcher s'est rapidement inscrit comme l'un des programmes phares du géant américain. Alors qu'un teaser consacré à Ciri avait déjà été dévoilé, il ne manque désormais plus qu'un extrait centré sur Yenefer pour boucler la boucle. Des courtes vidéos qui mettent l'eau à la bouche des fans et qui devraient leur permettre de patienter jusqu'à la fin de l'année 2021, période à laquelle devrait être diffusée la saison 2 de The Witcher. On a hâte !