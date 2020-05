The Weeknd voudrait apparaître dans les Simpsons

Tout sourit à The Weeknd : l'artiste, qui vient de sortir son dernier album, est au sommet des charts : porté par Blinding Lights ou encore In Your Eyes, After Hours s'est imposé parmi les opus les plus réussis (et applaudis) de ce début d'année 2020. Et visiblement, l'artiste ne se limite pas à la musique : après avoir fait une apparition dans American Dad, l'interprète de Can't Feel My Face ne serait pas contre une collaboration avec l'équipe des Simpsons.

"J'ai toujours voulu jouer un personnage qui soit l'opposé total de l'image que se font les gens de moi", a t-il ainsi confié à Variety. "Ce serait difficile de faire mieux qu'American Dad en terme de dessins animés mais sur ma liste, il y aurait évidemment les Simpsons. Ce serait un rêve - et s'ils lisent ceci, j'ai une super idée si ça les intéresse !"

Verra t-on un jour The Weeknd à Springfield ? Seul le temps le dira !