The Weeknd vient-il d'annoncer une tournée mondiale ?

Il y a bientôt deux ans, en mars 2020, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son quatrième album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisqu'on son opus vient d'être certifié double disque de platine par le SNEP, soit l'équivalent de 200 000 ventes. De très beaux chiffres pour le chanteur qui vient out juste de dévoiler Dawn FM, un album surprise qui dépasse déjà les 500 millions de streams sur les plateformes de musique à la demande. Autant dire que tout semble fonctionner plutôt bien pour The Weeknd qui vient de dévoiler une information de manière assez énigmatique sur son compte Instagram…

"see you soon ????✈️" écrit ainsi le chanteur d'origine canadienne en légende de plusieurs clichés sur lesquels s'affichent le succès de son dernier album ainsi qu'une photo de lui en train de boire un shot accoudé à un bar. Une célébration qui semble de rigueur pour celui qui devrait entamer une série de concerts -repoussée à plusieurs reprises suite à la crise sanitaire- dès l'été 2022. Alors qu'il avait initialement prévu de performer dans des zéniths, l'interprète de Blinding Lights a finalement décidé de changer ses plans et de réserver des stades. Sur le site officiel de la star, on peut d'ailleurs découvrir que les détenteurs de tickets pour ses shows annulés seront prioritaires pour la réservation des nouvelles dates. The Weeknd devrait ainsi se produire en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, en Afrique et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, rendez-vous sur son site officiel.

