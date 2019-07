The Weeknd va faire ses débuts au cinéma aux côtés de...

Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas ! Plutôt discret dans l'univers de la musique ces derniers temps, The Weeknd devrait apparaître au cinéma pour la première fois. En effet, il a été pressenti que l'interprète de I Feel It Coming jouera dans Uncut Gems, réalisé par Josh et Benny Safdie (Good Time avec Robert Pattinson). Et si ces derniers mois avaient davantage été consacrés à l'écriture et la réalisation de son nouvel album qui devrait s'intituler Chapter 6, il semblerait que le chanteur canadien ait trouvé quelques trous dans son agenda pour jouer ce petit rôle. Il sera d'ailleurs possible de l'apercevoir lors du Festival international du film de Toronto (TIFF).

Basé sur l'histoire de Howard Ratner (joué par l'incroyable Adam Sandler), un charismatique propriétaire d'une bijouterie de Diamond District, ce thriller criminel se passe à New York et raconte la vie de cet homme étrange toujours à la recherche du prochain gros coup. On retrouvera également les actrices Idina Menzel et Pom Klementieff. Autant de grands noms qui prédisent déjà un succès au box-office et (pourquoi pas) une future carrière d'acteur hollywoodien pour le jeune chanteur. Affaire à suivre...