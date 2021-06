The Weeknd va co-écrire et apparaître dans une nouvelle série avec le créateur d'Euphoria !

Il y a plus d'un an, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année 2020. Un projet qui lui a valu de nombreuses récompenses lors des récentes cérémonies musicales et une invitation à se produire lors de la mi-temps du Superbowl. Un moment absolument magique durant lequel l'artiste a pu exprimer toute l'étendue de son talent devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Alors qu'il devrait bientôt entamer une immense tournée, l'artiste canadien serait pressenti sur un projet tout à fait différent…

En effet, si l'on en croit les propos du magazine Variety, The Weeknd préparerait actuellement une série pour la chaîne américaine HBO. Intitulé The Idol, le programme devrait suivre une chanteuse pop qui entame une romance avec un énigmatique propriétaire de club de Los Angeles qui est également le leader d'un culte secret. Abel Tesfaye, de son vrai nom, co-écrira et co-produira ce projet aux côtés de son producteur historique Reza Fahim ainsi que du créateur d'Euphoria, Sam Levinson. Un projet ambitieux pour le chanteur qui avait déjà fait ses preuves en écrivant et en jouant dans un épisode de la série animée culte American Dad sur TBS en 2020. Il avait également interprété son propre rôle dans le film Uncut Gems, acclamé par la critique.