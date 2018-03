The Weeknd : Un nouveau titre pour vendredi ?

Le prochain album de The Weeknd, on l'attend comme on attend Noël ou la sortie de Deapool 2. Il faut dire que depuis Starboy (et le succès qui va avec), le chanteur canadien s'est fait discret après sa tournée. On ne l'a revu que sur l'excellente bande originale de Black Panther - avec Kendrick Lamar et SZA. Le prochain album du chanteur s'annonce "dingue" alors évidemment, on a hâte de voir ce qu'il prépare. Et, petit bonus, on pourrait avoir droit à un nouveau titre dès vendredi.

La comm', c'est quelque chose queThe Weeknd maîtrise bien. Pour preuve, il nous a carrément posté une capture de son échange de SMS avec Kendrick Lamar (excusez-nous du peu), disant "Est-ce qu'on devrait le sortir vendredi ? Je suis indifférent pour être honnête". Il a beau être indifférent, nous, on ne l'est pas. On sait qu'il serait actuellement en train de tourner un clip... alors franchement, on ne serait pas surpris de voir un nouveau morceau sortir dans deux jours. Et au vu de la collaboration qu'il semble nous teaser, on est dans les starting blocks.