The Weeknd : Un court-métrage pour After Hours (VIDEO)

Il y a quelques semaines, The Weeknd dévoilait les premiers titres de son nouvel album. Un retour en force pour le chanteur canadien qui se hissait directement en tête des charts grâce à Heartless, Blinding Lights ou encore After Hours. Après avoir dévoilé les clips très attendus des deux premiers, l'interprète de Starboy s'apprête désormais à diffuser un court-métrage du dernier. C'est en tout cas l'information qu'il a révélé il y a quelques heures sur son compte Twitter. On y aperçoit un court extrait vidéo de 20 secondes dans lequel The Weeknd est sur une scène aux côtés de Jimmy Kimmel, célèbre présentateur américain. Même si, pour le moment, on ne sait pas sur quoi portera le projet, il semblerait que ce dernier ait été tourné lors du passage du chanteur dans le programme fin janvier dernier.