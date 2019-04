The Weeknd, Travis Scott et SZA chantent pour Game of Thrones

C'était probablement l'un des événements télévisuels les plus attendus de l'année ! Avec des records d'audiences et de téléchargements pour le premier épisode de la saison 8, Game of Thrones bat une nouvelle fois tous les records ! Et comme tout ce qui se rapporte à la série semble se vendre comme des petits pains, il n'en fallait pas moins à la maison de disque Columbia Records pour mettre en chantier un album de compilations intitulé For The Throne. L'occasion de réunir un joli casting d'artistes parmi lesquels Muse, James Arthur, The National, Ellie Goulding ou encore Rosalia.

Et parmi les singles les plus attendus de la compilation, c'est Power is Power qui arrive en tête. Interprété par The Weeknd, Travis Scott et SZA, le son, sorti il y a quelques heures à peine, affole déjà la toile. Et vous, vous en pensez quoi ?