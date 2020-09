The Weeknd travaillerait déjà sur un nouvel album

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de The Weeknd ! Plutôt rare dans les médias internationaux, le chanteur qui cartonne actuellement avec son dernier album After Hours s'est récemment confié au magazine Rolling Stone. L'occasion pour lui d'avouer avec beaucoup d'humour qu'il est "un cuisinier terrible" mais surtout d'annoncer la sortie (peut-être imminente) d'un nouvel album et d'officialiser son envie de se lancer dans la réalisation.

Alors qu'il aurait dû actuellement se produire dans les salles du monde entier, The Weeknd a été dans l'obligation de renoncer à la tournée de son dernier album en raison des restrictions sanitaires imposées par la crise du coronavirus. Et si certains artistes ont préféré repousser la sortie de leur opus, Abel Tesfaye, de son vrai prénom, n'a pas hésité à dévoiler le sien malgré le risque concernant les ventes : "J'ai toujours essayé de faire ce que je fais avec After Hours avec les disques que j'ai fait auparavant. Je n'avais juste pas les ressources nécessaires, le budget ou le temps de faire quelque chose d'aussi cohérent et singulier que l'est After Hours. Ce n'est peut-être pas mon meilleur album. Ce n'est peut-être pas ce vers quoi les gens vont être le plus attiré à l'avenir. Mais j'espère que ce sera le cas. Pour moi, c'est vraiment mon album le plus parfait. Je peux le réécouter en me disant 'Je n'ai aucune critique à faire, vraiment'".

Des propos qui montrent, avant tout, l'intérêt primordial de The Weeknd pour la qualité de sa musique. Et en véritable bourreau de travail, l'artiste de 30 ans aurait également travaillé sur de nouveaux sons. En effet, comme il le confie au magazine, il pourrait bien y avoir un nouvel album "de prêt d'ici la fin du confinement". Ce nouveau projet serait d'ailleurs très différente de After Hours. Même si rien a été annoncé officiellement, The Weeknd ne semble jamais à court d'idées. Album, tournée, projet de film, celui qui a récemment été élu "artiste le plus écouté au monde" sur Spotify nous réserve encore de belles surprises pour l'avenir.