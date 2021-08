The Weeknd : Thursday est dispo en streaming pour ses 10 ans

Avis aux fans de la première heure ! The Weeknd a célébré les dix ans de Thursday (appartenant à sa série 'Trilogy') en le rendant disponible sur les plateformes de streaming. Sur Instagram, l'interprète de Blinding Lights a posté une simple story annonçant la bonne nouvelle. Et ce n'est pas tout ! Du merchandise spécialement dédié à Thursday est disponible. Cette mise en ligne suit celle de House of Balloons, mixtape qui, elle aussi, a été publiée en mars dernier. Si l'on suit cette logique, la version complète de ‘Echoes Of Silence’ devrait être publiée le 21 décembre prochain.

Parallèlement, The Weeknd prépare activement la sortie de son prochain album : porté par l'excellent Take My Breath, ce nouvel opus s'annonce comme celui que The Weeknd a toujours voulu produire...

Patience, The Weeknd n'a pas fini de nous surprendre !