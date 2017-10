The Weeknd tease son retour, une nouvelle ère musicale se confirme

C'est devenu la mode de teaser son grand retour sur les réseaux sociaux ! Après plusieurs artistes comme Selena Gomez ou Taylor Swift en 2017, c'est désormais The Weeknd qui vient de poster des images mystérieuses sur ses plate-formes de communication. En effet, il y a quelques minutes, les comptes Instagram et Twitter du chanteur canadien viennent de subir une modification surprenante : tout est rouge. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement, The Weeknd semble teaser l'arrivée d'un nouveau projet qui voudrait dire qu'il est prêt à démarrer une nouvelle ère musicale. Le grand retour du Starboy semble donc prévu avant la fin de l'année... Excitation à son maximum !!!!

Le compte Instagram de The Weeknd dans son état actuel, le 29/09

Presque un an après la sortie de son excellent album Starboy, The Weeknd devrait donc faire son grand retour avec de nouvelles chansons. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre en changeant radicalement les images de ses réseaux sociaux. Si un tout nouveau disque est prêt, personne n'est prêt ! Même si on écoute toujours en boucle des titres comme "Secrets", "Reminder", "Party Monster", "Sidewalks", "I Feel It Coming" ou sa récente collaboration "Curve" avec Gucci Mane, on ne dirait pas non à de nouveaux morceaux de sa part. Il n'y a plus qu'à patienter avant que l'effet bombe d'une annonce n'arrive... On ne tient plus en place !