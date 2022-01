The Weeknd tease le clip de Gasoline sur Instagram (VIDEO)

Tient-on déjà l'album de l'année ? C'est en tout cas ce que pensent les internautes depuis la sortie de Dawn FM - dernier album en date de The Weeknd. Après la publication de After Hours, l'artiste originaire du Canada a pris son temps pour mieux nous offrir le successeur de cet excellent opus : Dawn FM est sorti le 7 janvier dernier et, visiblement, il n'a pas déçu : proposant des collaborations de prestiges (Tyler, The Creator) mais aussi une narration assurée par Jim Carrey en personne, ce nouveau chapitre dans la carrière du chanteur s'annonce brillant (contrairement à l'univers sombre qui embaume l'opus). Alors que c'est Sacrifice qui a accompagné cette sortie en grande pompe, The Weeknd ne se repose pas sur ses lauriers : tenez-vous bien, l'artiste a déjà choisi son prochain single.

C'est sur Instagram que The Weeknd a choisi d'annoncer que Gasoline serait le prochain clip. Attendu à "l'aube" (à l'heure américaine), cette nouvelle vidéo s'annonce... unique. Patience, plus que quelques heures avant de découvrir ce que Gasoline réserve.