The Weeknd tease Chapter VI, son prochain album

Il y a quelques semaines, The Weeknd faisait frétiller ses fans en évoquant son prochain album lors d'un évènement donné à Toronto. L'artiste s'était dit "inspiré" par sa ville natale, laissant croire que son prochain album ne mettrait pas longtemps à sortir. Et justement, le rappeur vient de teaser ce nouvel opus en partageant un artwork sur Instagram.

"J'adore", a ainsi commenté sur la publication. Les puristes auront reconnu que l'illustration représente The Weeknd en personne - de son ancien style au plus récent. En ce qui concerne la sortie de l'opus, il faudra encore patienter un peu : aucune date n'a encore été donnée mais il ne devrait plus tarder, selon HotNewHipHop. Notez que l'artwork partagé n'est en aucun cas la cover de l'album à venir : selon le média NME, on le doit à un fan qui signerait régulièrement des illustrations. Faut-il s'attendre à un album mainstream et poli comme Starboy ? Ou bien, à quelque chose de plus indépendant comme My Dear Melancholy ? Seul le temps le dira ! Mais connaissant The Weeknd, quelques belles collaborations devraient se glisser dans l'opus.