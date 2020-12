The Weeknd, Taylor Swift, Harry Styles... Billboard dévoile son Top Artistes 2020

Connu pour rescencer le meilleur de la musique aux Etats-Unis, Billboard est -au fil des années- devenu une Bible. Et justement, tous les ans, le média dresse un petit bilan : quels sont les artistes les plus marquants ? Les titres les plus prisés ? Les meilleurs albums ? Alors que 2020 se termine (enfin!), voici les artistes qui, visiblement, ont su s'imposer ces douze derniers mois.

#10. POP SMOKE

Il était donné comme l'un des espoirs du rap US. Pop Smoke est mort en février dernier, assassiné. Sa musique, elle, a transmis son héritage en 2020.

#09. TAYLOR SWIFT

En juillet dernier, celle qui a été sacrée artiste de la décennie en 2019, a publié Folklore. Le succès de cet album surprise n'est plus à prouver, offrant à Swift la neuvième place du classement.

#08. HARRY STYLES

Avec Fine Line, Harry Styles a su se trouver. L'artiste britannique a offert un album efficace à l'esthétique travaillée fin 2019 - faisant de lui un artiste incontournable de cette année 2020.

#07. LIL BABY

Le jeune rappeur Lil Baby s'est fait une place de choix dans le paysage musical cette année - au point de figurer parmi les nommés au Apple Music Awards.

#06. JUICE WRLD

"Tragiquement disparu en 2019, l’interprète de Lucid Dreams a généré plusieurs millions de dollars cette année. Forbes le classe à la 7ème position des artistes morts les plus bankables", relate booska-p. Juice WRLD a laissé son emprunte dans l'Histoire du rap US.

#5. DRAKE

Il est (et sera toujours) un incontournable du rap US. Drake règne toujours dans les classements et visiblement, il n'a pas fini de les occuper. Alors que Barack Obama lui donnait récemment son accord pour l'incarner dans un biopic, Drake songe même a sortir une bougie parfumée... à sa propre odeur.

#4.DABABY

Il y a une semaine à peine, DaBaby rendait hommage à son frère décédé dans un clip poignant. L'artiste originaire de l'Ohio a su faire de la musique son refuge.

#3. RODDY RICCH

L'on doit The Box à Roddy Ricch. Si le titre a rencontré un large succès à l'echelle internationale, son interprète, lui, s'est fait une place de choix dans les classements.

#2. THE WEEKND

Boudé par les Grammy Awards en raison de sa performance annoncée pour la mi-temps du Superbowl, The Weeknd ne se laisse pas abattre. Celui qui nous a offert l'excellent After Hours continue de prouver que son opus est de loin l'un des meilleurs jamais livrés dans sa carrière.

#1. POST MALONE

Enfin, c'est Post Malone qui écope de la première place.