The Weeknd surprend ses fans avec la sortie d'un nouveau clip de Can't Feel My Face (VIDEO)

Il y a quelques mois, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année 2020. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisqu'on son opus vient tout juste d'être certifié double disque de platine par le SNEP, soit l'équivalent de 200 000 ventes. De très beaux chiffres pour celui dont le titre Blinding Lights vient également de battre un record de longévité dans les charts américains en restant près de 90 semaines consécutives au sein du du fameux Billboard Hot 100.

Si les rumeurs, et quelques indices répandus par la star elle-même, affirment désormais qu'un nouvel album pourrait voir le jour dans les prochains mois, The Weeknd vient de prendre ses fans de court en dévoilant une vidéo inédite. Le tube Can't Feel My Face, ça vous rappelle quelque chose ? Et bien il semblerait qu'un clip alternatif ait été tourné il y a six ans lors de la sortie de ce morceau devenu l'un des tubes les plus populaires du chanteur canadien. Seulement voilà, ce n'est que ces derniers jours qu'il a décidé de le dévoiler en exclusivité sur YouTube, où la vidéo cumule, à l'heure où nous écrivons cet article, près de 500 000 vues. Un joli cadeau fait à ses fans en l'honneur du sixième anniversaire de la sortie de Beauty Behind the Madness, le deuxième album de l'artiste, mais surtout celui qui l'a propulsé au rang de star planétaire.

