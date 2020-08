The Weeknd souhaiterait écrire un album entier pour...

Il y a quelques mois, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Blinding Lights et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure jusqu'à présent l'un des plus gros succès de l'année. Un véritable tourbillon pour le jeune chanteur canadien qui s'est récemment confié au magazine Esquire dans une interview vérité. L'occasion pour la star de s'épancher un peu plus longuement sur l'évolution de sa carrière mais aussi de revenir sur les propos jugés misogynes de certains de ses anciens titres.

Interrogé sur des paroles très crues de son titre The Hills, l'artiste canadien précise avant-tout que ce langage relève "définitivement d'un personnage". Une justification qui peut paraître erronée quand on sait que c'est lui qui écrit les paroles et chante les chansons... Toutefois, Abel Tesfaye ajoute : "C'est comme si vous vouliez que les gens se sentent d'une certaine manière. Vous voulez qu'ils se sentent en colère. Vous voulez qu'ils se sentent tristes. Vous voulez qu'ils ressentent. Ce n'est jamais mon intention d'offenser quelqu'un".

Comme une sorte de mea culpa, The Weeknd précise alors au magazine Esquire son souhait d'écrire pour la gente féminine. "Je veux écrire un album entier pour une artiste féminine. J'ai toute une vision de The Weeknd. Mais je suppose que c'est comme... c'est la même raison pour laquelle je veux écrire pour quelqu'un d'autre ?" explique l'artiste de 30 ans. En attendant, vous pouvez toujours écouter sa superbe collaboration avec Calvin Harris intitulée Over Now.