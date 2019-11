The Weeknd sort son dernier son Heartless (AUDIO)

Nous n'avions plus de nouvelle depuis mars 2018 et son EP My Dear Melancholy ! The Weeknd vient de dévoiler son dernier morceau Heartless disponible dès à présent sur toutes les plateformes de musique en ligne. Un son qui annonce probablement la venue imminente d'un nouvel album qui devrait également contenir le titre Blinding Lights, entendu dans la dernière publicité pour une grande marque de voitures. Concernant ce nouveau morceau, on découvre un The Weeknd perdu qui se demande quand est-ce qu'il va trouver celle qui le réparera ("trying to find the one that can fix me"). Des paroles fortes dans lesquelles le jeune homme se confie sur sa vie. Ce dernier sera également à l'affiche du prochain film des frères Safdie, Uncut Gems, sortie prévue le 13 décembre prochain.