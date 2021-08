The Weeknd : Son album After Hours certifié double disque de platine en France !

Il y a quelques mois, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année 2020. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène. La preuve, le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) vient tout juste de confirmer que le dernier projet du chanteur canadien était certifié double disque de platine, soit l'équivalent de 200 000 ventes. De très beaux chiffres pour celui dont le titre Blinding Lights vient également de battre un record de longévité dans les charts américains en restant pas moins de 88 semaines consécutives au sein du célèbre classement. A l'heure actuelle, il demeure en 18ème position du fameux Billboard Hot 100. Quant à son nouveau single, Take My Breath, il vient lui-aussi de se hisser à la sixième place.

Alors qu'il devrait entamer une immense tournée à travers le globe dans les prochains mois -il sera d'ailleurs de passage en France pour plusieurs dates- The Weeknd continue également de promouvoir ses futurs projets. Un album intitulé The Dawn, avec pour premier single Take My Breath, pourrait éventuellement voir le jour d'ici à la fin de l'année. Des informations qui demeurent pour le moment au stade de la supposition puisque rien a officiellement été confirmé par les équipes de la star. Il faudra donc s'armer de patience en attendant la suite. Aucun souci néanmoins quant à la qualité de ce que nous réserve ce véritable prodige de la musique devenu en quelques années l'un des chanteurs les plus influents de sa génération.