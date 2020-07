The Weeknd sera en concert sur Tik Tok le 7 août prochain

Tenez-vous prêt ! Le 7 août prochain, le compte officiel de Tik Tok diffusera The Weeknd Experience, un événement virtuel immersif diffusé en 3D et en réalité augmentée dans lequel on retrouvera le célèbre chanteur. Pour l'occasion, l'interprète de Blinding Lights devrait interpréter quelques-uns de ses derniers tubes issus de l'album After Hours. Les fans auront également la possibilité d'interagir avec ce dernier directement depuis leur smartphone. Autant dire le Saint Graal. En parallèle, ce concert virtuel devrait permettre de lever des fonds pour The Equal Justice Initiative, une organisation qui s'engage à mettre fin aux incarcérations massives et aux sanctions excessives aux États-Unis, à lutter contre l'injustice raciale et économique et à protéger les droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables de la société américaine. Tik Tok a dores et déjà promis d'offrir le même montant que les dons récoltés.