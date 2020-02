The Weeknd sera en concert à Paris en novembre 2020

Après Heartless et Blinding Lights, The Weeknd continue de teaser son retour avec la diffusion, ces dernières heures, de la cover de son futur album sur son compte Instagram. Une information qui a tout de suite attiré l'attention de ses nombreux fans à qui il a également révélé que le fameux opus sortirait le 20 mars prochain. Parmi les projets les plus attendus de l'année, l'album After Hours marquera donc le grand retour de Abel cinq ans après Starboy. Fort du succès de ses deux premiers singles (qui cumulent près de 500 millions de streams sur Spotify), le chanteur canadien vient également de dévoiler After Hours, dores et déjà disponible sur toutes les plateformes de musique en ligne.

ANNONCE / Soyez prêts : @theweeknd. @AccorH_Arena. 12 Novembre 2020. En compagnie de @sabrinaclaudio et @88GLAMXO. On se retrouve là-bas ? Ouverture de la billetterie le vendredi 28 février à partir de 10h. ???? https://t.co/PXe70V0Ppx pic.twitter.com/4rseqdqm6B — Live Nation France (@LivenationFR) February 20, 2020

Et ce n'est pas tout ! Il y a quelques heures, Live Nation, en charge de la tournée du chanteur, a publié une annonce sur son compte Instagram. On peut y lire que The Weeknd sera en concert à l'AccorHotels Arena de Paris le 12 novembre prochain aux côtés de Sabrina Claudio et 88GLAM. Une annonce qui a déjà fait le tour du web et qui risque d'affoler les fans français de l'artiste. Mise en vente des billets le 28 février 2020 à partir de 10h du matin.