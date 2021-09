The Weeknd séduit la France et dépasse les 100 000 ventes avec la réédition de son album !

Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'album After Hours demeure l'un des plus gros succès mondial de l'année 2020. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisque le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) confirmait il y a quelques semaines que le dernier projet du chanteur canadien était certifié double disque de platine, soit l'équivalent de 200 000 ventes. De très beaux chiffres pour celui qui devrait entamer une tournée à travers le globe dans les prochains mois avec, en prime, plusieurs dates en France. En effet, la star sera de passage à Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Montpellier.

Mais en attendant, c'est avec The Highlights, la réédition de son dernier opus, que le chanteur a décidé de surfer sur le succès. Un projet qui vient, lui aussi, d'être certifié disque de platine avec 100 000 exemplaires vendus. Principalement due aux téléchargements en streaming, cette certification fait état de 19 000 copies écoulées en physique. Une belle récompense pour le chanteur qui s'était fait connaître dans nos contrées en 2016 grâce au titre I Feel It Coming, en collaboration avec Daft Punk, les rois de la French Touch. Alors que The Weeknd travaillerait actuellement sur un nouvel album intitulé The Dawn, les informations demeurent pour le moment au stade de la supposition. En effet, rien a officiellement été confirmé par les équipes de la star. Il faudra donc s'armer de patience en attendant la suite. Aucun souci néanmoins quant à la qualité de ce que nous réserve ce véritable prodige de la musique devenu en quelques années l'un des chanteurs les plus influents de sa génération.

L'album "The Highlights" de The Weeknd est certifié Platine ! ????100 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/nfubz8gtYG — Le SNEP (@snep) August 31, 2021

